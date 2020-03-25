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Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

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Инна Макарова
Инна Макарова
Кадр: фильм «Высота»

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть 93-летней звезды «Девчат» подтвердила ее дочь Наталья Бондарчук. «Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала она, пояснив, что о дате и месте прощания будет объявлено позже.

Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга. В 1943 году поступила во ВГИК, где познакомилась с будущим мужем —режиссером Сергеем Бондарчуком. С 1948 года артистка начала работать в Театре-студии киноактера. Макарова была лауреатом Сталинской премии I степени и заслуженной артисткой РСФСР.

От первого брака у артистки родилась дочь — актриса и режиссер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. В 1973 году, через 14 лет после развода с Бондарчуком, Макарова вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана.

Среди других известных фильмов с участием актрисы — «Высота», «Женитьба Бальзаминова», «Неисправимый лгун», «Невеста с Севера», «Женщины», «Дело Румянцева», «Молодая гвардия», «Урок литературы» и «Дорогой мой человек».

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