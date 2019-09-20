Умерла народная артистка СССР Ирина Богачева

Оперная певица, солистка Мариинского театра и народная артистка СССР Ирина Богачева скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Санкт-Петербургской консерватории, профессором которой являлась Богачева.

Артистке было 80 лет. Причина смерти не уточняется. О дате и месте похорон будет известно позднее.

Богачева дебютировала на сцене Мариинского театра в 1964 году (тогда он назывался Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова), с 1965-го служила солисткой заведения. Она также появилась в таких фильмах, как «Голос и орган» и «Кармен — страницы партитуры», приняла участие в озвучке ленты-оперы «Князь Игорь» и сыграла в картине-спектакле «Виват, Россия!» Звание народной артистки СССР Богачева получила в 1984 году.