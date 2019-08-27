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Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева

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Людмила Мальцева

Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов.

«Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70 году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Мальцева родилась 5 июля 1950 года в Кемерово. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, а также изучала культуру казачьей эмиграции в Париже в университете Сорбонны. В 1982 году у нее родилась дочь Полина Нечитайло, которая также является актрисой.

За свою карьеру Мальцева снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с ее участием — «Домашний арест», «Гражданский брак», «Егорушка», «Мы с дедушкой», «Пасечник», «Затеси», «Платина», «Сатисфакция» и «Юнкера».

16 июля скончалась российская актриса театра и кино Ольга Вяликова. Ей было 65 лет.

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