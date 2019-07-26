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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

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Скончалась заслуженная артистка России, хормейстер Большого детского хора имени Виктора Попова Татьяна Анофриева. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщается на сайте учреждения.

Анофриева скончалась после продолжительной болезни. Отмечается, что она была соратницей Попова и посвятила Большому детскому хору всю жизнь.

«Приносим свои искренние соболезнования родственникам и близким Татьяны Владимировны», — сказано в публикации.

Состояние хормейстера ухудшилось в середине июля. Она попала в больницу, где провела в реанимации пять дней. Во «ВКонтакте» была создана группа помощи Анофриевой.

Заслуженная артистка окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «дирижер хора». В 1970-м с ее помощью был создан Большой детский хор. «В последний раз к хору она вышла почти десять лет назад: на концерте, посвященном сорокалетию хора», — сказано в публикации группы хора в Facebook.

В июне после падения в оркестровую яму скончался народный артист России, художественный руководитель театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров. После падения он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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