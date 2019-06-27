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Умер упавший в оркестровую яму народный артист России

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В Саратове после падения в оркестровую яму скончался народный артист России, художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ошеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался, дата прощания с ним будет известна позже», — заявила собеседница агентства.

Ошеров умер на 77-м году жизни. Он упал в оркестровую яму 17 июня, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Юрием Ошеровым были поставлены такие спектакли, как «Холодное сердце», «Маленький принц», «Конек-Горбунок», «Недоросль».

Ранее в июне стало известно о смерти американского актер Макса Райта, известного по роли Уилли Тэннера в популярном в 80-х годах сериале «Альф». Ему было 75 лет.

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