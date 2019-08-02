Умерла народная артистка Александра Стрельченко

Советская певица, народная артистка России Александра Стрельченко скончалась в возрасте 82 лет. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщается на сайте московского театра «Русская песня».

В обращении, составленном от имени певицы Надежды Бабкиной и коллектива театра, указано, что Стрельченко «много сил и энергии отдавала сохранению и популяризации среди молодежи народной культуры и исконных традиций».

Причина смерти не раскрывается. В марте 2019-го «Российская газета» сообщала, что певицу нашли в ее квартире в Москве в бессознательном состоянии. Она была госпитализирована. Отмечалось, что Стрельченко страдает болезнью Паркинсона.

Александра Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года. Ее голос звучал в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта» и симфонической поэме Евгения Светланова «Калина красная». Звание народной артистки РСФСР она получила в 1984 году.