Ученые создали экспресс-тест на коронавирус

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, пишет The Straits Times со ссылкой на Агентство по науке, технологиям и исследованиям.

Отмечается, что благодаря тесту Cepat результат можно получить в течение пяти минут. По словам руководителя лаборатории при агентстве профессоре Джеки Ин, ожидается, что лицензия на массовое использование теста появится в течение месяца. После этого тесты поступят во все медицинские учреждения страны.

Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия, пояснила эксперт.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 421 тысячу человек, скончались 18,8 тысячи, более 107,7 тысячи вылечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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