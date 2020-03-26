Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.

На нефтяную промышленность Боливарианской республики повлияли американские санкции, срыв сделки ОПЕК+, а также пандемия коронавируса. В результате Каракас вынужден предлагать сырье «по удивительно низкой» стоимости.

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Отмечается, что на венесуэльскую нефть сорта Merey находится мало покупателей, поскольку в случае сделки вторая сторона автоматически попадает под санкции Вашингтона. Из-за этого в латиноамериканской стране нефтехранилища уже практически полностью заполнены, власти были вынуждены закрыть ряд скважин, сократить добычу до 450 тысяч баррелей в сутки и установить рекордно низкий ценник на нефть, чтобы избавиться от ее излишков.

Стоимость нефти упала почти в два раза на фоне развала сделки ОПЕК+, что случилось после отказа России поддержать дополнительное сокращение добычи. Как выяснили американские СМИ, Трамп лично одобрил намерение Саудовской Аравии увеличить добычу, но попросил сделать так, чтобы это не повредило сланцевой отрасли.

Между тем в прогнозе рейтингового агентства Moody's Россия названа страной-производителем, которая лучше конкурентов готова к экономическим шокам из-за дешевой нефти.

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