В Оренбургской области открылся дом культуры

В селе Шахматовка Бузулукского района Оренбургской области после реставрационных работ открылся дом культуры. Об этом сообщается на сайте Минкульта России в четверг, 26 марта.

Отмечается, что капитальный ремонт в построенном в 1961 году здании был проведет за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура». Работы длились около 170 дней.

Здание ДК было выведено из эксплуатации в 2017 году. Как рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко, возвращение дома культуры — давняя мечта сельчан.

В рамках работ была установлена новая конструкция кровли, сделана отделка фасада металлосайдингом с утеплением, проведено усиление ленточного фундамента. Также в ДК заменили все инженерные коммуникации и закупили для него новые кресла. В сообщении Минкульта отмечается, что в селе Шахматовка проживают 900 человек, дом культуры для них является единственным местом, где можно провести досуг и заняться творчеством.

Ранее в марте в министерстве культуры объявили о росте популярности домов культуры Забайкалья после проведения в них капитального ремонта.

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!