Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса. Соответствующий ролик публикует «Звезда».

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«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — пишет телеканал.

В марте «Известия» написали, что Россия занимает второе место в мире по заражению хантавирусом.

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