В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом. Свое мнение он высказал агентству НСН.
В частности, речь идет о статье итальянской газеты La Stampa, которая оценила помощь от России как бесполезную. «Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем», — отметил Джабаров. По его мнению, окончательную оценку российской помощи через некоторое время даст итальянский народ
Сенатор предположил, что критика в сторону России это элемент политической борьбы внутри Италии. Он подчеркнул, что предоставление помощи никак не связано с вопросом санкций. «Наша помощь никоим образом не завязана на какие-то ответные шаги со стороны итальянцев», — добавил политик.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения