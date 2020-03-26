Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.
По мнению источника, 80 процентов техники из Москвы не помогут в борьбе с вирусом. Поставки якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.
Источники утверждают, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь Москвы только для того, чтобы укрепить личные отношения с ее властями. Российский президент Владимир Путин тоже якобы преследует свои политические интересы.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения