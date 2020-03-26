Киллер объяснил спасение жертвы с четырьмя пулями в голове участием высших сил

В Башкирии вынесен приговор организаторам и исполнителю заказного покушения на 40-летнего бизнесмена в Уфе, который выжил после четырех ранений в голову. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает РЕН ТВ.

По словам осужденных, они разработали идеальный план убийства — но в последний момент в их планы вмешались некие высшие силы. Именно поэтому жертва спаслась после четырех выстрелов в упор, объяснили они.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), с мая по сентябрь 2017 года неустановленное лицо попросило 50-летнего обвиняемого — на тот момент полковника полиции — найти киллера для убийства потерпевшего из-за его предпринимательской деятельности.

Материалы по теме Мафия бессмертна Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»

Обвиняемый привлек своего 29-летнего сообщника, который нашел исполнителя. Киллер потребовал за исполнение заказа 800 тысяч рублей, из которых 50 тысяч были комиссией для 29-летнего посредника. Тот, в свою очередь, получив деньги, передал киллеру 400 тысяч рублей в качестве аванса, а 50 тысяч (комиссию) оставил себе.

Утром 20 октября 2017 года киллер на подземной парковке одного из жилых домов по улице Мингажева четыре раза выстрелил из самодельного оружия в голову потерпевшему, который сидел в это время в своем автомобиле. Уверенный, что жертва мертва, киллер скрылся. Потерпевшего экстренно госпитализировали. Он выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

50-летний полковник полиции и его 29-летний сообщник были обвинены по частям 4 и 5 статьи 33 УК РФ, части 3 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство и пособничество в покушении на убийство по найму»). Присяжные признали обоих фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения.

50-летний обвиняемый получил 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили специального звания «полковник полиции» и взыскали с него 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему. Его 29-летний подельник получил 9,5 лет, а киллер — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство: он не найден до сих пор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru