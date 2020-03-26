Китайский миллиардер передал России миллион медицинских масок

Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
Самолет Воздушно-космических сил доставил из Поднебесной более 1 миллиона масок и 200 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.
Миллиардер, являющийся почетным членом Русского географического общества, отметил, что был глубоко тронут той помощью, которую Россия оказала в период развития пандемии коронавируса в Китайской Народной Республике. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Ма является «настоящим другом нашей страны».
Россия не единственная страна, которой оказывается помощь в связи эпидемией. Среди государств, куда направлены медицинские грузы, также есть страны Юго-Восточной Азии и Африки, США, Италия, Бельгия, Франция, Словения и Испания. Китайские тесты на коронавирус прошли сертификацию и рекомендованы к использованию в других странах.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных находятся в Москве.
Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Москвы рекомендовали людям старшего возраста оставаться дома две недели, а школьников досрочно отправили на каникулы. По указу президента Владимира Путина, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения