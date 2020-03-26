Раскрыты детали налога на вклады в России

Министр финансов России Антон Силуанов раскрыл детали вводимого 13-процентного налога на доход по банковским вкладам. Он заявил, что взимать его начнут только с 2022 года по итогам 2021-го, передает ТАСС.

Подход к доходам, полученным в результате инвестиций в долговые ценные бумаги, будет аналогичен тому, что применяется в случае депозитов (в том числе в иностранной валюте), сумма которых выше миллиона рублей.

Материалы по теме Путин представил план борьбы с коронавирусом Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом

Проценты по вкладам в иностранной валюте начнут считать в ежедневном режиме с помощью перевода суммы в рублевый эквивалент по курсу Центробанка России. «При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что вводимые изменения пока не предусматривают суммирования всех вкладов гражданина.

О решении распространить НДФЛ на проценты по вкладам и купонные доходы от вложений в облигации стало известно накануне, 25 марта. Эту меру в экстренном обращении к народу анонсировал президент страны Владимир Путин. Он подчеркнул, что эта мера затронет только 1 процент вкладчиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!