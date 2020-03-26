Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов попросили президента России Владимира Путина о субсидиях для отрасли и о помощи, аналогичной поддержке культурных госучреждений, чтобы сохранить театрально-концертный рынок страны. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсеры обратились к главе государства после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Меры по борьбе с распространением вируса привели к остановке деятельности всех театров, концертно-спортивных арен и музыкальных клубов. Инициаторами обращения к президенту выступили компании «Бродвей Москва» и SAV Entertainment, к ним присоединились, в частности, «Национальная музыкальная корпорация», «Продюсерский центр», билетные операторы Kassir.ru, Ticketland и Parter.ru, музыкальный фестиваль Park Live, концертное агентство T.C.I. и Pop Farm.

Материалы по теме Сиди и смотри Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом

Гендиректор билетного оператора Kassir.ru Алла Фомина заявила, что музыкальный бизнес «оказался практически перед полным крахом»: «Отменены сотни, тысячи концертов, театральных постановок. На эти постановки продано несколько сотен тысяч билетов. Зрители одномоментно пришли к нам и попросили вернуть им деньги».

Путина попросили, в частности, разрешить организаторам не возвращать деньги за билеты, вместо этого перенеся мероприятия на другие даты. Также они попросили увеличить до 12 месяцев срок, в течение которого организаторы могут выплатить средства за возвращенные билеты на полностью отмененные концерты. В качестве третьей меры продюсеры попросили о льготах и субсидиях со стороны государства. Отмечается, что просьба сформулирована в письме, переданном президенту.

20 марта сообщалось, что европейская индустрия музыки и кино оказалась разорена пандемией коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!