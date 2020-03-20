Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино

Европейские и американские кинорежиссеры, продюсеры, музыканты и организаторы концертов рассказали о том, как пандемия коронавируса разоряет индустрию музыки и кино и как запреты на массовые мероприятия привели к финансовому краху работников этой индустрии. Их слова приводит The Guardian.
Британская певица Грэйс Картер поделилась, что ей самостоятельно пришлось отменить тур по Европе, потому что официальных запретов от властей не было, а ее поклонники, несмотря на новости о пандемии, все равно собирались прийти на шоу. Она отметила, что это далось ей тяжело, поскольку из-за отмены выступлений ее команда лишилась заработка.
Организаторы фестивалей в Европе также пожаловались на то, что из-за атмосферы неопределенности, которую на ранних стадиях распространения коронавируса создавали власти, им приходилось самостоятельно выбирать между финансовым благополучием и заботой об окружающих. «Нам хотелось, чтобы нам сказали, что делать, — сказали бы закрыться, никто бы не спорил», — рассказал Бен Льюис из компании Super Friendz, занимающейся организацией музыкальных фестивалей.
Американский музыкант Крис Форсайт сравнил происходящее в США с терактами в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. «Фанаты не подозревают, насколько хрупкое финансовое положение у большинства музыкантов. Многие зачастую получают не больше бармена», — посетовал он.
Режиссер Кевин Макдоналд посчитал, что происходящее в мире окажет разрушительный эффект на индустрию кино, поскольку никто не может наверняка утверждать, что кинотеатры будут работать осенью. «Студия Universal объявила, что устроит премьеры новых фильмов в интернете — это просто шокирующее заявление, учитывая, что она годами отстаивала право на эксклюзивные премьеры в кинотеатрах», — объяснил он.
Руководитель британского независимого кинотеатра Light House cinema Келли Джеффс заявил, что после рекомендаций властей изолироваться во избежание заражения их доход снизился на 90 процентов: «Мы держались, сколько могли, но в четверг закрылись».
«Я набрал работы, чтобы продержаться до августа. За один час вся она была отменена. Я понял, что будет с индустрией, мне стало плохо. Месяцы пройдут, прежде чем все снова запустится, и когда это произойдет, фрилансеры просто с ума сойдут», — заявил Блэйр Барнетт, работавший художественным директором в различных кинопроектах. Многие кинематографисты также рассказали о том, как им пришлось остановить работу над проектами и как их оставили без денег.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения