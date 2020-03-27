Предсказано будущее российской экономики при нынешних ценах на нефть

Замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК предсказал будущее российской экономики при нынешних уровнях цен на нефть. По его словам, такая ситуация создаст для страны большие проблемы.

По словам Сорокина, цена на нефть на среднем уровне в 25 долларов за баррель может быть приемлема для России на протяжении полугода-года за счет накопленных резервов. Дальше ситуация будет ухудшаться.

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Сама стоимость топлива будет сильно зависеть от развития пандемии коронавируса и сокращения мировой экономики, а также от объемов добычи нефти.

Сейчас энергетический рынок находится в состоянии паники, при котором «уничтожается предложение», отметил замминистра.

27 марта на торгах лондонской биржи ICE стоимость фьючерсного контракта на баррель нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже психологической отметки в 25 долларов.

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