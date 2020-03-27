Нефть упала ниже психологической отметки

Цена барреля нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
На момент публикации фьючерсный контракт на баррель Brent с поставкой в мае торговался по 24,7 доллара. Снижение по сравнению с предыдущей торговой сессией составило 6,3 процента.
Баррель нефти американской марки WTI на момент публикации стоил 21,6 доллара, падение составило 4,6 процента.
Стоимость барреля Brent опускалась вплотную к уровню 25 долларов. Это случилось 23 марта, когда падение остановилось на отметке 25,01 доллара. В дальнейшем цена корректировалась в сторону повышения.
Резкое падение котировок произошло после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении и дальнейшем сокращении объемов добычи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения