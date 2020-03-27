Цены на нефть упали

Цена эталонной нефти марки Brent упала ниже 26 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонский бирже ICE 27 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По состоянию на 10:25 по московскому времени стоимость майского контракта на поставку нефти опускалась до 25,98 доллара за баррель. Затем она отскочила до уровня выше 26 долларов. Стоимость майского фьючерса на американскую нефть WTI в пятницу, 27 марта, колеблется в диапазоне 22,7-23,3 доллара за баррель.

Рубль на открытии торгов на Московской бирже 27 марта падает. По состоянию на 10:04 по московскому времени курс доллара составил 77,93 рубля, курс евро был на уровне 86,05 рубля.

Цены на нефть резко обвалились в начале марта на фоне снижения спроса на сырье из-за коронавируса и выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате стоимость барреля Brent падала ниже 25 долларов за баррель и обновляла минимум с 2003 года. Российская нефть Urals опускалась ниже 19 долларов за баррель, что является антирекордом с 2002 года. Американское сырье WTI обваливалось ниже 21 доллара, что также является минимумом с 2002 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!