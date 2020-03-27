Россия назвала цену победы над американской нефтью

Замминистра энергетики России Павел Сорокин назвал цену «победы» над американской нефтью. По его словам, которые приводит ТАСС, уровень цены в случае продления сделки ОПЕК+ был бы на 5-7 долларов за баррель выше.

Также Сорокин назвал справедливую цену, которая установилась бы на рынке без влияния коронавируса. «На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать, она сейчас находится в диапазоне 45-55 долларов за баррель», — отметил Сорокин.

По его словам, такая цена позволила бы расти спросу, но не давала бы развиваться дорогостоящим сланцевым проектам, которые выступают конкурентами традиционных месторождений.

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Также замминистра назвал эффект от пандемии коронавируса. Он составляет 25 долларов в цене каждого барреля. При этом Сорокин подчеркнул, что продление сделки ОПЕК+, которая развалилась 6 марта, не принесло бы требуемого результата и стало бы «каплей в море».

Решение не продлевать сделку о сокращении добычи ОПЕК+ ее участники приняли 6 марта в Вене. После этого стоимость барреля топлива резко снизилась.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в мае стоил 26,1 доллара. Снижение по сравнению с предыдущей торговой сессией составило 0,8 процента.

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