Попытки спасти цены на нефть признали безнадежными

Любые попытки спасти нефтяной рынок и избежать сохранения цен на сырье на столь низких уровнях на долгосрочный период выглядят безнадежными, поскольку они уже запоздали. К такому выводу пришли эксперты Goldman Sachs Group Inc., сообщает Bloomberg.

По словам аналитика Дамьена Курвалена, даже если США, Саудовская Аравия и Россия совместно достигнут соглашения о заморозке или сокращении добычи, его будет недостаточно.

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Для снижения мировых коммерческих запасов нефти потребуется много месяцев. При этом в нынешних условиях резкого сокращения спроса, возникшего из-за эпидемии коронавируса, меры не будут настолько эффективными, как могли бы быть.

Расчеты банка показывают, что в текущем месяце снижение спроса составит 10,5 миллиона баррелей в сутки, а в апреле — 18,7 миллиона. В итоге в следующем месяце в хранилища будут поступать по 20 миллионов баррелей в сутки. Во втором квартале в целом Goldman Sachs ожидает среднего избытка в объеме 14 миллионов баррелей в сутки.

Ранее аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал заполнение всех нефтехранилищ в мире максимум за полгода. По его мнению, эта ситуация приведет к тому, что стоимость нефти опустится до отрицательных значений.

Нефть обрушилась после провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Россия и страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи и о продлении текущих уровней. В настоящее время о переговорах между странами не сообщается. В свою очередь США, чья сланцевая отрасль страдает из-за нерентабельности добычи, объявили о намерении вмешаться в ценовую войну. Министр энергетики США Дэн Бруйетт рассказал, что Вашингтон не исключает создания нефтяного союза с Саудовской Аравией для стабилизации цен на сырье.

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