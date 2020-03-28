В Москве рассказали о пятом умершем пациенте с коронавирусом

Женщина с коронавирусной инфекцией, о смерти которой в Москве власти сообщили 28 марта, болела двухсторонней пневмонией, а также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба на сайте столичного департамента здравоохранения.

Данный случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией стал пятым в Москве и седьмым в целом в России. Двое других заболевших, скончавшихся за пределами столицы — жители Оренбурга и Санкт-Петербурга. Пятеро из семи скончались в последние 24 часа.

По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, 49 пациентов полностью излечились. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий.

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