В Москве рассказали о пятом умершем пациенте с коронавирусом

Женщина с коронавирусной инфекцией, о смерти которой в Москве власти сообщили 28 марта, болела двухсторонней пневмонией, а также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом 2 степени и хроническим пиелонефритом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба на сайте столичного департамента здравоохранения.
Данный случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией стал пятым в Москве и седьмым в целом в России. Двое других заболевших, скончавшихся за пределами столицы — жители Оренбурга и Санкт-Петербурга. Пятеро из семи скончались в последние 24 часа.
По данным федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, 49 пациентов полностью излечились. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия, ограничена работа многих предприятий.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения