ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

Коронавирус одинаково опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует газета «Известия» в субботу, 28 марта.
«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей», — сказала она.
По ее словам, молодые люди действительно болеют реже, однако это не означает наличие у них иммунитета. Вуйнович привела в пример статистику Франции, где в реанимации из-за нового вируса находятся 12 человек младше 20 лет.
4 марта китайские ученые сообщили, что на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев COVID-19, которые были выявлены в период до 11 февраля.
28 января Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Позже к выводу о повышенной уязвимости мужчин пришли в университетской клинике Hi-Clinic РУДН. Это связали с их социальной активностью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения