Российский инфекционист назвал поводы вызывать врача при вспышке коронавируса

Обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов простуды стоит, если есть подозрение, что заболевание может привести к тяжелым последствиям. Поводы вызвать врача при вспышке коронавируса в интервью «Ленте.ру» назвал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

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По его словам, в первую очередь надо учитывать наличие контактов с зараженными, хронические заболевания и возраст заболевшего, поскольку коронавирусная инфекция опасна для пожилых людей. «В этом случае лучше вызвать врача раньше, даже если все протекает в легкой форме и единственный признак — слегка повышенная температура», — сказал инфекционист.

Если речь идет о подростке с температурой, то, скорее всего, немедленная госпитализация не нужна. У молодежи вирус чаще всего не вызывает тяжелых осложнений. Также нет необходимости вызывать скорую или обращаться в стационар, если в целом человек чувствует себя хорошо. В таком случае самое главное — это изолировать себя от окружающих.

Ранее Коновалов предсказал рост числа инфицированных в России. Он предположил, что в стране могут быть скрытые носители, и зараженных больше, чем сообщается официально.

По последним данным, в России 114 зарегистрированных фактов заражения. Десять граждан заразились внутри страны.

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