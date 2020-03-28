Врачи усомнились в новом аппарате для искусственной вентиляции легких

В Федерации анестезиологов и реаниматологов усомнились в новом уникальном аппарате для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который позволяет «вентилировать от двух до трех-четырех пациентов». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в Facebook.

Медики назвали заманчивым решение использовать новый аппарат в связи с пандемией коронавируса, однако отметили, что более детальное изучение вопроса «заставляет высказаться категорически против».

В сообщении указано, что основная цель применения респираторной поддержки — поддержание нормального внутрилегочного газообмена. Однако при раздаче вентиляции достичь этой цели невозможно. Отмечается, что пациентам необходим разный режим вентиляции, поэтому использование одного аппарата для нескольких людей неприемлемо.

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«Поэтому выскажемся совершенно определенно: лучше взять со склада аппараты предыдущих поколений, проверить их и использовать у наименее тяжелых пациентов, чем «раздавать вентиляцию» от импортной экспертной машины двум или четырем больным», — говорится в заявлении.

В комментариях некоторые пользователи, в том числе врачи, согласились с мнением экспертов, однако отметили, что решение использовать раздачу вентиляции для нескольких людей объясняется ситуацией безысходности. Один из пользователей посчитал, что таким образом нельзя вылечить пациента, однако можно помочь ему выжить до момента, когда появятся свободные аппараты ИВЛ для всех нуждающихся.

Ранее 28 марта стало известно, что в России создали уникальный аппарат для искусственной вентиляции легких, который позволяет вентилировать от двух до трех-четырех пациентов. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 процента защиту от бактерий и вирусов.

Сейчас аппарат ИВЛ активно используется в медицинских учреждениях в связи с распространением коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев достигло 1264. Всего в стране коронавирусная инфекция унесла жизни семи человек.

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