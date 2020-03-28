В России оценили возможность намеренного занесения коронавируса в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова.
По словам эксперта, новый тип коронавируса является природно-очаговым и может сам циркулировать без участия человека (в конкретном случае — с помощью летучих мышей). Это исключает искусственную природу происхождения вируса, особенно версию, что его появление связано с утечкой из научного института в китайском Ухане.
Щелканов сказал, что вирус может передаваться от летучих мышей и к другим видам, например, когда много разных животных собрано для продажи на восточных рынках. Подобная ситуация уже была с SARS-CoV — вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV).
«Но подчеркну еще раз: это нормальный процесс. Человечество не победило еще ни одну природно-очаговую инфекцию, и коронавирусы здесь не станут первыми. Поэтому по отношению к природно-очаговым вирусам принцип может быть только один — постоянный регулярный мониторинг», — подытожил профессор.
Ранее родственный SARS-CoV-2 вирус нашли у панголинов (ящеров), которых завезли в Китай из Малайзии. У 6 из 31 животного был обнаружен вирус, на 85-92 процента воспроизводящий SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения