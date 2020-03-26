Раскрыто будущее Китая после эпидемии коронавируса

Китай после спада эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 станет еще менее свободным, пишет в The National Interest Вэйфэн Чжун из Университета Джорджа Мейсона (США), разработавший индикатор Policy Change Index for China (PCI-China), позволяющий отследить изменения политики Поднебесной с 1951 года по настоящее время.

«Наш PCI-China предсказал в январе прошлого года, когда торговая война еще накалялась, что Китай не отступит от требований США в отношении структурных изменений [в области налогообложения и товарооборота], и этот прогноз остается в силе. То, что произошло, как показал наш анализ, — это поворот китайского режима в сторону более жестких позиций как внутри страны, так и за рубежом», — пишет автор.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?

Согласно специалисту, у председателя КНР Си Цзиньпина еще есть время поменять свою политику.

Показатель PCI-China, как заявляют разработчики, способен прогнозировать изменения в политике китайских властей по пропагандистским публикациям, для чего используются алгоритмы машинного обучения.

В марте французские ученые провели успешные испытания лекарства против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!