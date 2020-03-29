Россиянка отказалась проверяться на коронавирус и заинтересовала следователей

Жительница Свердловской области отказалась проверяться на коронавирус и самоизолироваться после поездки в Азию и заинтересовала следователей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел в городе Алапаевске. Женщина вернулась из поездки в Таиланд и написала в социальных сетях, что не намерена проходить медицинское обследование. При этом она продолжила посещать общественные места, в частности кафе и спортивный зал, сообщили следователи.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, решение женщины отказаться от самоизоляции может представлять опасность для жизни и здоровья других граждан. В результате было принято решение провести проверку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении штрафов для россиян, которые не соблюдают требования в связи с коронавирусом. Максимальный размер штрафа для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организаций — миллион рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения