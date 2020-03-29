Россиянка отказалась проверяться на коронавирус и заинтересовала следователей

Жительница Свердловской области отказалась проверяться на коронавирус и самоизолироваться после поездки в Азию и заинтересовала следователей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в городе Алапаевске. Женщина вернулась из поездки в Таиланд и написала в социальных сетях, что не намерена проходить медицинское обследование. При этом она продолжила посещать общественные места, в частности кафе и спортивный зал, сообщили следователи.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, решение женщины отказаться от самоизоляции может представлять опасность для жизни и здоровья других граждан. В результате было принято решение провести проверку.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении штрафов для россиян, которые не соблюдают требования в связи с коронавирусом. Максимальный размер штрафа для нарушителей карантина составит 300 тысяч рублей, для должностных лиц — 500 тысяч, для организаций — миллион рублей.

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