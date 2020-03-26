Мишустин объявил о штрафах для «легкомысленных россиян»

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении штрафов для легкомысленных россиян, которые не соблюдают требования в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.

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«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья», — посетовал премьер.

Он уточнил, что санкции в виде штрафов затронут рядовых граждан, должностных и юридических лиц. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, рассказал Мишустин.

Накануне президент Владимир Путин призвал граждан поберечь себя и своих близких и не выходить из дома без крайней необходимости в связи с распространением нового коронавируса. Он также объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.

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