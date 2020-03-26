Мишустин объявил о штрафах для «легкомысленных россиян»

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении штрафов для легкомысленных россиян, которые не соблюдают требования в связи с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.
«К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья», — посетовал премьер.
Он уточнил, что санкции в виде штрафов затронут рядовых граждан, должностных и юридических лиц. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях, рассказал Мишустин.
Накануне президент Владимир Путин призвал граждан поберечь себя и своих близких и не выходить из дома без крайней необходимости в связи с распространением нового коронавируса. Он также объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Всего инфекция подтверждена у 840 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения