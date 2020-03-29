Россиянам рассказали о безопасном походе по магазинам

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал россиянам о безопасном походе по магазинам в условиях распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку», — сказал врач. Он также напомнил, что в общественных туалетах необходимо воспользоваться салфеткой, когда нужно опустить воду или открыть дверь. Самое важное правило — нужно мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком.
Рошаль также напомнил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, и больших компаний. Кроме того, следует соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, надевать маску при появлении первых признаков насморка или кашля.
Больным с респираторными заболеваниями не стоит посещать поликлиники, а при проявлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами колл-центров или вызвать врача на дом, добавил Рошаль.
Однако он отметил, что полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.
Ранее Рошаль сравнил ситуацию с коронавирусом с репетицией биологической войны. В связи с этим он призвал «поднимать здравоохранение», поскольку в России, в случае какой-либо катастрофы, везут в Москву которая, в свою очередь, также может «выйти из строя».
По последним данным, в России зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом, жертвами стали пять человек, а 49 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения