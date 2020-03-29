В Москве резко ухудшится погода

В Москве в ночь на 30 марта резко ухудшится погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже к 21:00 29 марта температура воздуха, накануне днем достигнувшая отметки в 17,4 градуса, упадет до восьми градусов тепла. С полуночи до трех часов ночи 30 марта погода изменится до неузнаваемости: ветер сменится с южного на северный, а температура упадет ниже ноля.

На 30 марта в столице прогнозируется похолодание более чем на десять градусов, а также ненастье: метель с дождем, гололедица, сильный ветер и мокрый снег.

28 марта, по данным портала Gismeteo, в Москве был побит абсолютный максимум температуры воздуха для этого дня — столбики термометров поднялись до отметки 17,4 градуса, тогда как рекордный показатель составлял 15,3 градуса. Это пятый по счету мартовский температурный рекорд в столице.

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