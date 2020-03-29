За американцами организовали слежку

Власти США организовали слежку за жителями страны, чтобы понять, как перемещение людей может влиять за распространение коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, слежкой за американцами занимаются федеральное правительство, власти штатов и Центр по контролю и профилактике заболеваний. С помощью смартфонов отслеживают лишь местонахождение людей; личная информация остается нераскрытой. Необходимые сведения властям предоставляют рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях.

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Собеседники издания отмечают, что данные о местоположении граждан собираются минимум в 500 городах США.

28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения карантина в нескольких штатах из-за распространения коронавируса. Однако спустя несколько часов он заявил, что не видит в этом необходимости.

Соединенные Штаты занимают первое место по числу зараженных коронавирусом — в стране зафиксировано более 124 тысяч таких случаев. Свыше двух тысяч человек скончались, впервые жертвой инфекции стал младенец.

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