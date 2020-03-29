За американцами организовали слежку

Власти США организовали слежку за жителями страны, чтобы понять, как перемещение людей может влиять за распространение коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, слежкой за американцами занимаются федеральное правительство, власти штатов и Центр по контролю и профилактике заболеваний. С помощью смартфонов отслеживают лишь местонахождение людей; личная информация остается нераскрытой. Необходимые сведения властям предоставляют рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях.
Собеседники издания отмечают, что данные о местоположении граждан собираются минимум в 500 городах США.
28 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения карантина в нескольких штатах из-за распространения коронавируса. Однако спустя несколько часов он заявил, что не видит в этом необходимости.
Соединенные Штаты занимают первое место по числу зараженных коронавирусом — в стране зафиксировано более 124 тысяч таких случаев. Свыше двух тысяч человек скончались, впервые жертвой инфекции стал младенец.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения