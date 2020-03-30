Умер актер сериала «Санта-Барбара»

В Калифорнии умер американский актер Джон Каллахан. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что он скончался от инсульта. Звезде сериала «Санта-Барбара» было 66 лет.

Смерть артиста подтвердила его бывшая жена Ева ЛаРю, которая снималась с ним в сериале. «Глубина любви определяется лишь с наступлением часа разлуки. Наши сердца разбиты. Спасибо тебе большое за всю любовь и поддержку. Ты никогда не узнаешь, насколько это было важно для нас», — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Каллахан прославился благодаря таким фильмам и шоу, как «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Комната Марвина», «Крученый город», «Детектив Раш», «Дни нашей жизни» и «Акулы на свободе».

26 марта стало известно о смерти другого американского актера — Марка Блума. 69-летний артист, получившийся известность после сериалов «Клан Сопрано» и «Хорошая жена», скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

