Умер актер Стюарт Уитман

В Калифорнии умер американский актер Стюарт Уитман. Об этом сообщает портал TMZ.

Как рассказал друг артиста, в последние годы Уитман страдал от рака кожи и недавно обращался за медицинской помощью. Ему было 92 года.

«Старый Голливуд потерял еще одну из своих настоящих звезд. Стюарт Уитмен был известен своими ролями и обаянием. Мы гордились им благодаря его работе на телевидении, ролям в кино и номинации на "Оскар", но то, что мы действительно запомним, так это его безумную любовь к своей семье и друзьям», — прокомментировал случившееся сын артиста Джастин.

Уитман прославился благодаря таким фильмам и сериалам , как «Воздушные приключения», «Самый длинный день», «Крутой Уокер», «Рыцарь дорог», «Рапсодия» и «Она написала убийство». В 1962 году его номинировали на «Оскар» за роль Джима Фуллера в картине «Метка».