Экс-премьера Украины допросят по делу о халатности при эпидемии коронавируса

Государственное бюро расследований Украины намерено вызвать на допрос экс-премьера Алексея Гончарука в рамках дела о возможной служебной халатности правительства при осуществлении мероприятий по противодействию эпидемии коронавируса. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.
«Однозначно он будет допрошен», — сказал собеседник.
Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства Гончарука, которые не ограничили экспорт медицинских масок, необходимых для борьбы с коронавирусом. 4 марта правительство Гончарука была отправлено в отставку и утвержден новый состав кабмина во главе с Денисом Шмыгалем. Новым министром здравоохранения стал Илья Емец, однако уже 30 марта Верховная Рада проголосовала за его отставку.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения