Экс-премьера Украины допросят по делу о халатности при эпидемии коронавируса

Государственное бюро расследований Украины намерено вызвать на допрос экс-премьера Алексея Гончарука в рамках дела о возможной служебной халатности правительства при осуществлении мероприятий по противодействию эпидемии коронавируса. Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.

«Однозначно он будет допрошен», — сказал собеседник.

Ранее Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства Гончарука, которые не ограничили экспорт медицинских масок, необходимых для борьбы с коронавирусом. 4 марта правительство Гончарука была отправлено в отставку и утвержден новый состав кабмина во главе с Денисом Шмыгалем. Новым министром здравоохранения стал Илья Емец, однако уже 30 марта Верховная Рада проголосовала за его отставку.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 480 человек, 11 пациентов скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!