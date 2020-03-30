Россиянам рассказали о связи коронавируса и бесплодия

В данный момент нет точных данных о том, может ли коронавирус отразиться на репродуктивной системе переболевшего мужчины. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин.
По его словам, пока нельзя утверждать, существует ли связь между инфекцией и способностью иметь детей. Пока это только домыслы. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, необходимы глубокие исследования. «Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ», — уточнил ученый.
Ранее в сети появлялась информация о способности вируса подавлять фертильность мужчин. В середине марта правительство китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован первый очаг распространения инфекции, призвало излечившихся граждан провериться на бесплодие. Позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.
В тексте специалисты Хуачжунского университета науки и технологий отмечали, что SARS-CoV-2 похож на вирус, вызывавший атипичную пневмонию SARS, и может связываться с рецептором ACE2. Теоретически это может вызывать повреждения сердца, тонкой кишки, почек и щитовидной железы, а также привести к болезням репродуктивной системы у мужчин.
По данным на 30 марта, в мире новым коронавирусом заражено 732 тысячи человек, 34,7 тысячи скончались. В России зарегистрировано 1836 случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения