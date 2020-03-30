Россиянам рассказали о связи коронавируса и бесплодия

В данный момент нет точных данных о том, может ли коронавирус отразиться на репродуктивной системе переболевшего мужчины. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин.

По его словам, пока нельзя утверждать, существует ли связь между инфекцией и способностью иметь детей. Пока это только домыслы. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, необходимы глубокие исследования. «Для ответа на такие вопросы нужны академический опыт, экспериментальные подтверждения, глубокий анализ», — уточнил ученый.

Ранее в сети появлялась информация о способности вируса подавлять фертильность мужчин. В середине марта правительство китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован первый очаг распространения инфекции, призвало излечившихся граждан провериться на бесплодие. Позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.

В тексте специалисты Хуачжунского университета науки и технологий отмечали, что SARS-CoV-2 похож на вирус, вызывавший атипичную пневмонию SARS, и может связываться с рецептором ACE2. Теоретически это может вызывать повреждения сердца, тонкой кишки, почек и щитовидной железы, а также привести к болезням репродуктивной системы у мужчин.

По данным на 30 марта, в мире новым коронавирусом заражено 732 тысячи человек, 34,7 тысячи скончались. В России зарегистрировано 1836 случаев инфицирования.

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