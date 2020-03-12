В Китае излечившихся от коронавируса напугали бесплодием

В Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие, что напугало пользователей социальных сетей. Об этом сообщает периодическое издание China Newsweek в Weibo cо ссылкой на удаленное сообщение правительства провинции Хубэй.

В сообщении говорится, что мужчины половозрелого возраста, перенесшие COVID-19, должны пройти обследование на способность иметь детей (фертильность). В частности, к этому призывают специалисты Хуачжунского университета науки и технологий.

Отмечается, что возбудитель болезни COVID-19 очень похожа на атипичную пневмонию SARS и способен связываться с рецептором ACE2. Таким образом, теоретически новый вирус может привести к болезням репродуктивной системы мужчин, а также может вызывать повреждения тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы. При этом на данный момент доказательств, что новый коронавирус напрямую влияет на мужскую фертильность нет.

В настоящее время на сайте правительства сообщение уже удалено. Возможно, это связано с реакцией пользователей соцсетей, которые испугались новых подробностей о последствиях коронавируса.

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Ранее стало известно, что эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших — более 81 тысячи и 3,1 тысячи соответственно — приходится на материковый Китай.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Накануне ВОЗ посчитала сложившуюся в мире ситуацию пандемией.

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