В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей

В Белгородской области будет введен учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Савченко, сообщают «Белгородские новости».
Чиновникам поручено выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле». Савченко заявил, что в России не должен повториться итальянский сценарий, когда жители зараженного севера поехали к родственникам на юг, в результате чего вирус распространился по всей европейской стране. «Теперь вся Италия полыхает», — добавил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Несколько субъектов уже объявили, что введут аналогичные меры.
О введении режима изоляции в столице стало известно вечером в воскресенье, 29 марта. Жителям запретили выходить из дома без серьезного повода. К таким относятся выгул собаки, вынос мусора, поход за продуктами и лекарствами, поездка на работу, срочная медицинская помощь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения