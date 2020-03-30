В российском регионе поставят на учет приезжающих москвичей

В Белгородской области будет введен учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья в рамках борьбы с распространением коронавируса. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Савченко, сообщают «Белгородские новости».

Чиновникам поручено выяснить, кто из москвичей приехал в область в нерабочую неделю, чтобы «держать их на контроле». Савченко заявил, что в России не должен повториться итальянский сценарий, когда жители зараженного севера поехали к родственникам на юг, в результате чего вирус распространился по всей европейской стране. «Теперь вся Италия полыхает», — добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Несколько субъектов уже объявили, что введут аналогичные меры.

О введении режима изоляции в столице стало известно вечером в воскресенье, 29 марта. Жителям запретили выходить из дома без серьезного повода. К таким относятся выгул собаки, вынос мусора, поход за продуктами и лекарствами, поездка на работу, срочная медицинская помощь.

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