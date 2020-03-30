Песков ответил на вопрос о распространении «московских мер» на всю Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будут ли распространены «московские меры» по борьбе с коронавирусом на всю страну. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.
«Сейчас я не буду ничего предвосхищать. Ситуация серьезная и все должны серьезно к ней относиться», — сказал он.
Песков подчеркнул, что введение всеобщего режима изоляции в Москве соответствует задачам по борьбе с эпидемией.
С 30 марта в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим изоляции. Жителям всех возрастов не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины. В частности, выходить позволяется для обращения
за экстренной медицинской помощью, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.
В правительстве призвали власти регионов принять аналогичные решения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения