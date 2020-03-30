Песков ответил на вопрос о распространении «московских мер» на всю Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будут ли распространены «московские меры» по борьбе с коронавирусом на всю страну. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.

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«Сейчас я не буду ничего предвосхищать. Ситуация серьезная и все должны серьезно к ней относиться», — сказал он.

Песков подчеркнул, что введение всеобщего режима изоляции в Москве соответствует задачам по борьбе с эпидемией.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует всеобщий режим изоляции. Жителям всех возрастов не рекомендуется выходить из дома без уважительной причины. В частности, выходить позволяется для обращения

за экстренной медицинской помощью, выгула собак и похода в ближайший продуктовый магазин.

В правительстве призвали власти регионов принять аналогичные решения.

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