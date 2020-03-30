В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В московской больнице умерла 84-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. У женщины был сахарный диабет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. В штабе уточнили, что кроме сахарного диабета, у женщины была пневмония, бронхиальная астма, а также сердечно-сосудистые заболевания.

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Ранее 30 марта стало известно, что во Владимирской области умер пациент с коронавирусом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у мужчины была пневмония, когда его обследовали, выявили и коронавирус. Точную причину смерти установят после исследования патологоанатомом.

Таким образом, по предварительным данным, в России умерли 11 человек с выявленным коронавирусом. За сутки в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.

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