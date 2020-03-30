В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В московской больнице умерла 84-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом. У женщины был сахарный диабет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. В штабе уточнили, что кроме сахарного диабета, у женщины была пневмония, бронхиальная астма, а также сердечно-сосудистые заболевания.
Ранее 30 марта стало известно, что во Владимирской области умер пациент с коронавирусом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у мужчины была пневмония, когда его обследовали, выявили и коронавирус. Точную причину смерти установят после исследования патологоанатомом.
Таким образом, по предварительным данным, в России умерли 11 человек с выявленным коронавирусом. За сутки в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения