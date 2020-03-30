Премьер Венгрии получил «почти неограниченную власть» на время коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил почти неограниченную власть в стране на время борьбы с эпидемией коронавируса, пишет издание Axios.
Возглавляемая Орбаном правящая партия «Фидес» приняла закон о чрезвычайном положении, не ограниченном во времени. На время него все выборы приостанавливаются, а Орбан получает возможность управлять страной с помощью своих указов.
Новый закон включает наказание в виде тюремного срока до пяти лет за распространение дезинформации о государственном противодействии эпидемии. Axios отмечает, что оппозиция и гражданское общество были против таких мер правящей партии, но не смогли противодействовать.
24 марта коронавирус сочли угрозой демократии. Это связано с тем, что органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой.
По данным университета Джона Хопкинса, в Венгрии выявлено 447 случаев заражения коронавирусом, 15 пациентов погибли, 34 излечились. Всего в мире зафиксирована 741 тысяча зараженных, 35,1 тысячи смертельных случаев и 156,8 тысячи выздоровлений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения