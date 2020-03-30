Премьер Венгрии получил «почти неограниченную власть» на время коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил почти неограниченную власть в стране на время борьбы с эпидемией коронавируса, пишет издание Axios.

Возглавляемая Орбаном правящая партия «Фидес» приняла закон о чрезвычайном положении, не ограниченном во времени. На время него все выборы приостанавливаются, а Орбан получает возможность управлять страной с помощью своих указов.

Новый закон включает наказание в виде тюремного срока до пяти лет за распространение дезинформации о государственном противодействии эпидемии. Axios отмечает, что оппозиция и гражданское общество были против таких мер правящей партии, но не смогли противодействовать.

24 марта коронавирус сочли угрозой демократии. Это связано с тем, что органам власти по всему миру приходится изобретать и внедрять новые правила работы и механизмы принятия решений, поскольку они не могут нормально функционировать по старым правилам из-за жестких ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, создавая таким образом угрозу для существования демократии как таковой.

По данным университета Джона Хопкинса, в Венгрии выявлено 447 случаев заражения коронавирусом, 15 пациентов погибли, 34 излечились. Всего в мире зафиксирована 741 тысяча зараженных, 35,1 тысячи смертельных случаев и 156,8 тысячи выздоровлений.

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