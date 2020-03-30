Медведев посоветовал прислушаться к Путину ради избежания более жестких мер

Россиянам стоит прислушаться к словам российского президента Владимира Путина ради избежания более жестких мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем обращении, опубликованном в Instagram.

По словам Медведева, более жесткие решения могут потребоваться в случае неблагоприятного развития ситуации. «Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», — сказал он.

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