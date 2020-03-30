Оценены шансы сдержать коронавирус в Москве и Подмосковье

Меры по изоляции граждан, которые ввели власти Москвы и Подмосковья, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции, однако какие-либо выводы делать пока рано. Так считает замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова приводит «Интерфакс».

Власти приняли достаточно мер, однако неизвестно, будут ли ограничения ослабляться или ужесточаться, считает Горелов. Он добавил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет критической для всех, но сложно сказать, достаточный ли это срок для сдерживания распространения инфекции.

«Пока выводы сложно делать какие-либо, потому что невозможно предсказать, как поведет себя вирус. Но в целом китайский опыт показывает, что карантинные мероприятия, предпринятые вовремя, приводят к тому, что инфекция заканчивает свой подъем на протяжении двух-полутора месяцев», — оценил Горелов шансы сдержать коронавирус.

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

Ранее 30 марта сообщалось, что власти Москвы к концу недели смогут ввести полный контроль за соблюдением карантина. Контроль будет обеспечен с помощью IT-систем.

Всеобщий режим изоляции вступил в силу в Москве 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в город или покидать его.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!