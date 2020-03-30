Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения

Досрочный этап Всероссийской переписи населения, который должен был начаться 1 апреля на Чукотке, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе, передает «Интерфакс».
«Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки откладывается до нормализации эпидемиологической обстановки», — сказали в штабе.
Перепись должна была пройти с 1 апреля по 1 мая 2020 года, Чукотка — первый регион, который планировали начать переписывать.
Основной этап запланирован на период с 1 по 31 октября 2020 года. Решения о переносе основных сроков переписи на федеральном уровне пока нет, сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пресс-службе Росстата. Свои предложения о новых сроках проведения переписи в труднодоступных районах ведомство направит в Минэкономразвития до 1 апреля.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография» с общим бюджетом более трех триллионов рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения