Коронавирус изменил сроки Всероссийской переписи населения

Досрочный этап Всероссийской переписи населения, который должен был начаться 1 апреля на Чукотке, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе, передает «Интерфакс».

«Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки откладывается до нормализации эпидемиологической обстановки», — сказали в штабе.

Перепись должна была пройти с 1 апреля по 1 мая 2020 года, Чукотка — первый регион, который планировали начать переписывать.

Основной этап запланирован на период с 1 по 31 октября 2020 года. Решения о переносе основных сроков переписи на федеральном уровне пока нет, сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пресс-службе Росстата. Свои предложения о новых сроках проведения переписи в труднодоступных районах ведомство направит в Минэкономразвития до 1 апреля.

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