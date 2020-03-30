В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства.

Согласно документу, жителям Петербурга предписано не покидать места проживания. Исключение составляют необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также «случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением».

Материалы по теме Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Новые меры коснутся всех москвичей. Что нужно знать?

Кроме того, жителям города разрешено выгуливать собак, а также выносить мусор на расстоянии до 100 метров от дома.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим всеобщей изоляции, он начал действовать 30 марта и распространяется на всех жителей города вне зависимости от возраста. У граждан остается право на въезд в Москву и выезд из нее. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если есть обязанность ходить, а также посещения ближайших магазинов или аптек, выгуливания домашних животных и выноса мусора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!