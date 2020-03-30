В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства.
Согласно документу, жителям Петербурга предписано не покидать места проживания. Исключение составляют необходимость обращения за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также «случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением».
Кроме того, жителям города разрешено выгуливать собак, а также выносить мусор на расстоянии до 100 метров от дома.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим всеобщей изоляции, он начал действовать 30 марта и распространяется на всех жителей города вне зависимости от возраста. У граждан остается право на въезд в Москву и выезд из нее. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если есть обязанность ходить, а также посещения ближайших магазинов или аптек, выгуливания домашних животных и выноса мусора.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения