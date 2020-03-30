Пассажирский лайнер потерял часть двигателя при взлете и продолжил полет

Пассажирский лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways потерял часть двигателя при взлете и продолжил полет. Об этом сообщает портал Air Live.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 787-9, выпoлнявшим рейс NH919 из Токио в Шанхай. По информации издания, панель второго двигателя отделилась, когда самолет покидал аэропорт Нарита.

Недостающую деталь обнаружили, только когда воздушное судно выполняло обратный рейс в Токио. Ее нашли рядом со зданием полиции, расположенном неподалеку от аэропорта.

В феврале пассажирский самолет авиакомпании Air Canada потерял колесо при взлете. Инцидент произошел с лайнером Airbus A319, следовавшим из Нью-Йорка в Торонто. После инцидента пилоты приняли решение продолжить полет и успешно посадили воздушное судно со 120 пассажирами на борту в аэропорту имени Лестера Пирсона.

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