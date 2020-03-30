В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус», — написал Ривис.

При этом районные больницы не готовы к массовой госпитализации. «В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании», — посетовал Ривис.

По его словам, у врачей также нет средств индивидуальной защиты. «Каждый, кто сегодня на шашлыках, а не дома, не понимает, какой опасности себя подвергает», — считает Ривис.

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Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Комисаренко заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в стране может превышать официальные данные в 8-10 раз.

На данный момент на Украине зарегистрированы 480 случаев коронавируса, в том числе 11 летальных. В стране действует режим ЧС и карантин. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 724 тысячи.

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