В украинском регионе заявили о 5000 зараженных коронавирусом

Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в регионе может достигать пяти тысяч. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус», — написал Ривис.
При этом районные больницы не готовы к массовой госпитализации. «В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании», — посетовал Ривис.
По его словам, у врачей также нет средств индивидуальной защиты. «Каждый, кто сегодня на шашлыках, а не дома, не понимает, какой опасности себя подвергает», — считает Ривис.
Ранее глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Комисаренко заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в стране может превышать официальные данные в 8-10 раз.
На данный момент на Украине зарегистрированы 480 случаев коронавируса, в том числе 11 летальных. В стране действует режим ЧС и карантин. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 724 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения