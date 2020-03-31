Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Доля подсчитана благодаря анализу активности торговых точек по состоянию на 30 марта и сравнению данных с результатами февраля. В Москве, где эпидемиологические меры были приняты раньше, чем в других регионах, а о запрете на работу для некоторых заведений стало известно за несколько дней до его вступления в силу, доля закрывшихся точек оказалась гораздо выше — более 73 процентов. В Санкт-Петербурге закрыты 58 процентов торговых организаций.

По всей России временно приостановили работу 85 процентов магазинов одежды, 78 процентов магазинов цветов, 75 процентов точек по продаже электроники.

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Также приостановили работу 71 процент фитнес-центров и 65 процентов отелей по всей стране. При этом некоторые заведения и организации закрылись, несмотря на то что имели право этого не делать. Так, около 25 процентов продуктовых магазинов закрылись из-за падения спроса.

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя. На это время должны быть закрыты для посетителей организации общественного питания и другие заведения, кроме аптек, продовольственных магазинов, салонов связи и зоомагазинов.

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