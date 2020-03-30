Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Соглашение заключили как онлайн-, так и офлайн-ретейлеры, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.
Согласно договоренности, торговые залы всех сетей будут закрыты на время эпидемии коронавируса, товары будут выдаваться в специальных пунктах, где одновременно сможет находиться только один покупатель.
При этом сети не будут принимать наличные — за заказы придется расплачиваться банковскими картами. Курьерская доставка также будет бесконтактной.
По состоянию на 30 марта, в мире зафиксировано более 741 тысячи зараженных коронавирусом. Из них 156,8 тысячи полностью вылечились, 35 тысяч умерли. В России 1836 случаев заражения, 10 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения