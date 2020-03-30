Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Соглашение заключили как онлайн-, так и офлайн-ретейлеры, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», «Связной», Aliexpress.

Согласно договоренности, торговые залы всех сетей будут закрыты на время эпидемии коронавируса, товары будут выдаваться в специальных пунктах, где одновременно сможет находиться только один покупатель.

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При этом сети не будут принимать наличные — за заказы придется расплачиваться банковскими картами. Курьерская доставка также будет бесконтактной.

По состоянию на 30 марта, в мире зафиксировано более 741 тысячи зараженных коронавирусом. Из них 156,8 тысячи полностью вылечились, 35 тысяч умерли. В России 1836 случаев заражения, 10 человек умерли.

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